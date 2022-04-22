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Автор Владимир Васютченко

В Совфеде усомнились в надёжности ФРГ в качестве гаранта для Украины

Мир

В последнее десятилетие Германия проявляет себя как не слишком надёжный гарант, заявил сенатор РФ от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков, комментируя Pravda.Ru заявление немецких властей о готовности ФРГ стать страной-гарантом для Украины.

В Совфеде усомнились в надёжности ФРГ в качестве гаранта для Украины

"Заявление ФРГ — это просто слова и не более того. Как гарант ФРГ довольно ненадёжно себя повела в событиях последних 10 лет", — сказал парламентарий.

В качестве примера он привёл ситуацию с "Северным потоком-2", в которой Германия показала себя не очень надёжным партнёром. Цеков напомнил также заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия не будет передавать Украине тяжёлое вооружение из-за возможной эскалации между РФ и НАТО.

По мнению Цекова, Киеву необходимо в первую очередь озаботиться не поиском стран-гарантов, а достижением договорённостей с РФ.

"Украине надо надеяться на себя и надеяться на то, что она достигнет соглашения с Россией… Все эти гаранты — всё это весьма сомнительно", — подчеркнул сенатор.

Ранее канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия готова стать страной-гарантом безопасности Украины.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы германия сергей цеков
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