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Автор Владимир Васютченко

Шольц назвал наивысшим приоритетом предотвращение конфронтации НАТО с РФ

Мир

Поставки вооружений Киеву не должны обернуться военной конфронтацией между НАТО и РФ, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Шольц назвал наивысшим приоритетом предотвращение конфронтации НАТО с РФ

Комментируя в интервью Spiegel ситуацию с тяжелыми вооружениями, которые Германия не спешит передать Украине, Шольц подчеркнул необходимость политической ответственности при принятии решений о таких поставках, поскольку они могут спровоцировать эскалацию между РФ и НАТО.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и такой высокоразвитой сверхдержавой, как Россия, ядерной державой. Предотвращение эскалации в сторону НАТО является для меня наивысшим приоритетом",- сказал канцлер.

По его мнению, невозможно предугадать после каких шагов по поддержке Киева Германия может начать восприниматься стороной конфликта на Украине. В связи с этим Шольц подчеркнул необходимость внимательно обдумывать и согласовывать каждый подобный шаг.

Канцлер заявил, что делает всё возможное для предотвращения эскалации между РФ и альянсом, которая, по его мнению, может привести к мировой войне

"Не должно быть ядерной войны", — подчеркнул Шольц.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы германия олаф шольц
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