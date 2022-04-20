США направили Украине российские вертолёты Ми-17, которые предназначались для Афганистана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Украина получит от США "десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-17 российского производства".
Захарова не исключила, что эти вертолёты будут использоваться для обстрелов мирных городов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также приграничных регионов России.
Она добавила, что ранее эти вертолёты Пентагон заказывал для армии Афганистана, откуда США вывели войска в августе прошлого года.
Ранее заслуженный лётчик РФ, заместитель главреда журнала "Авиапанорама" Владимир Попов заявил, что как только переданные США вертолеты Ми-17 окажутся на территории Украины, российские системы противовоздушной обороны уничтожат их.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".