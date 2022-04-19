Шольц заявил об исчерпании запасов оружия в Германии из-за поставок Украине

В Германии практически закончились запасы оружия из-за поставок Украине. Власти расширяют производство на оборонных предприятиях для вооружения бундесвера и ВСУ, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы поставляли Украине оружие из наших запасов. Здесь мы должны признать, что возможности, которые у нас есть, достигли своих границ", — сказал он после телефонного разговора с лидерами стран "Большой семёрки".

Шольц сообщил, что в Германии создаётся специальный фонд, за счёт которого будет вооружаться армия страны, а также будут удовлетворяться потребности Украины в оружии и амуниции. К этому процессу будет активно подключена оборонная промышленность Германии.

"Мы инвестируем масштабно в возможности бундесвера", — заявил канцлер.