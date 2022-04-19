Экс-президент РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что увеличение военного присутствие альянса НАТО рядом с границами нашей страны больше нельзя воспринимать в качестве фигуры речи или привычных угроз. Как подчеркнул политик, блок способен на агрессивные поступки.
"Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться", — предупредил Медведев во время заседания президиума Совета по науке и образованию.
По этой причине необходимо укреплять систему обеспечения страны современным оружием, отметил зампред СБ. Также политик указал на важность надёжной и мощной техники.
Ранее военно-политическое объединение НАТО придумало, как на Украине скрыть поставки вооружений от ВС РФ. В блоке решили накрыть тягачи специальным каркасом, чтобы они напоминали гражданский автомобиль.
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