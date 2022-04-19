Медведев: Россия должна быть готова к агрессивным действиям НАТО

Экс-президент РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что увеличение военного присутствие альянса НАТО рядом с границами нашей страны больше нельзя воспринимать в качестве фигуры речи или привычных угроз. Как подчеркнул политик, блок способен на агрессивные поступки.

"Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться", — предупредил Медведев во время заседания президиума Совета по науке и образованию.

По этой причине необходимо укреплять систему обеспечения страны современным оружием, отметил зампред СБ. Также политик указал на важность надёжной и мощной техники.

Ранее военно-политическое объединение НАТО придумало, как на Украине скрыть поставки вооружений от ВС РФ. В блоке решили накрыть тягачи специальным каркасом, чтобы они напоминали гражданский автомобиль.