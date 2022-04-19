Запад воспользовался отсутствием реальной власти у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший офицер швейцарской разведки, экс-советник ООН и НАТО Жак Бо.
В интервью порталу The Gray Zone он подчеркнул: кризис на Украине нельзя было урегулировать мирным путём, ведь западные государства приложили все усилия для этого.
"Думаю, с самого начала Зеленского загнали в ловушку западные союзники", — сказал Жак Бо.
Он убеждён: власти США и Британии всегда мечтали использовать Украину для реализации планов по ослаблению России. По словам экс-советника НАТО, Зеленский никогда полностью не контролировал обстановку в своей стране.
Кроме того, специалист считает, что поставки западного оружия Киеву не способствуют деэскалации конфликта.
Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что после начала активной фазы наступления РФ и ДНР в Донбассе Зеленского стали срочно готовить к эвакуации в Европу.
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