Экс-советник НАТО Жак Бо: западные союзники загнали Зеленского в ловушку

Запад воспользовался отсутствием реальной власти у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший офицер швейцарской разведки, экс-советник ООН и НАТО Жак Бо.

В интервью порталу The Gray Zone он подчеркнул: кризис на Украине нельзя было урегулировать мирным путём, ведь западные государства приложили все усилия для этого.

"Думаю, с самого начала Зеленского загнали в ловушку западные союзники", — сказал Жак Бо.

Он убеждён: власти США и Британии всегда мечтали использовать Украину для реализации планов по ослаблению России. По словам экс-советника НАТО, Зеленский никогда полностью не контролировал обстановку в своей стране.

Кроме того, специалист считает, что поставки западного оружия Киеву не способствуют деэскалации конфликта.

Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что после начала активной фазы наступления РФ и ДНР в Донбассе Зеленского стали срочно готовить к эвакуации в Европу.