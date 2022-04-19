РФ объявила персонами нон грата ряд бельгийских дипломатов

Ряду сотрудников бельгийского посольства в Москве придётся покинуть РФ. Об этом сообщает российский МИД.

По информации ведомства, 19 апреля о решении российских властей выслать бельгийских дипломатов уведомили посла королевства Марка Михильсена. Его вызвали в МИД РФ, где вручили ноту об объявлении сотрудников бельгийской дипмиссии персонами нон грата. Этим сотрудникам посольства придётся покинуть РФ до 4 мая.

Сообщается, что данное решение является ответным шагом на высылку 21 сотрудника российских представительств в Бельгии. В связи с действиями бельгийских властей в отношении российских дипломатов послу был заявлен решительный протест.

Бельгия заявила о высылке сотрудников российской дипмиссии в конце марта 2022 года. Тогда посол РФ в Брюсселе Александр Токовинин, комментируя решение бельгийских властей, предупредил, что РФ не оставит его без ответа.

"На этот недружественный шаг будет дан адекватный ответ", - сказал дипломат.