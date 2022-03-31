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Автор Владимир Васютченко

Посол Токовинин: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Бельгии

Мир

РФ не оставит без ответа высылку российских дипломатов Бельгией, заявил посол РФ в Брюсселе Александр Токовинин.

Посол Токовинин: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Бельгии

"На этот недружественный шаг будет дан адекватный ответ", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Токовинин назвал высылку российских дипломатов из Бельгии удар по двусторонним отношениям между Москвой и Брюсселем. По мнению посла, решение в отношении сотрудников дипмиссии РФ является нехарактерным для Бельгии, традиционно воспринимавшейся как страна, которая проводит прагматичную политику.

"Это значительный отход от той традиции, в соответствии с которой Бельгия воспринималась как страна, проводящая прагматичную политику и стремящаяся, скорее, решать проблемы, а не их создавать", — сказал Токовинин.

Он отметил, что РФ и Бельгия намерены сохранить каналы дипломатического диалога открытыми.

Ранее бельгийские власти заявили о решении выслать 21 российского дипломата. В Брюсселе утверждают, что высылаемые сотрудники дипмиссии причастны шпионажу и операциям влияния.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы бельгия
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