Бельгия, Ирландия, Чехия и Нидерланды выслали более 40 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже и угрозе безопасности.
Бельгия намерена отправить на родину 21 гражданина России, работавшего в посольстве Москвы в Брюсселе и консульстве в Антверпене. Официальные лица утверждают: хотя все они были аккредитованы в качестве дипломатов, фактически же занимались шпионажем и операциями влияния.
МИД Нидерландов объявил, что удаляет 17 "российских разведчиков с дипломатической аккредитацией" и добавил, что Нидерланды готовы к любым ответным мерам, которые "может предпринять Москва".
Министерство иностранных дел Ирландии выслало четырёх россиян, которые работали в посольстве, заявив, что их действия "не соответствовали международным стандартам дипломатического поведения”. При этом, правда, добавив, что "дипломатические каналы между Дублином и Москвой должны оставаться открытыми".
Чешская Республика объявила о высылке члена дипломатического персонала посольства России в Праге и дала ему "72 часа на сборы", аргументировав это тем, что Чехия и её союзники по Европейскому Союзу "сокращают присутствие российской разведки в ЕС".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.