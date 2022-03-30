Более 40 российских дипломатов высланы из четырёх стран Европы

Бельгия, Ирландия, Чехия и Нидерланды выслали более 40 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже и угрозе безопасности.

Бельгия намерена отправить на родину 21 гражданина России, работавшего в посольстве Москвы в Брюсселе и консульстве в Антверпене. Официальные лица утверждают: хотя все они были аккредитованы в качестве дипломатов, фактически же занимались шпионажем и операциями влияния.

МИД Нидерландов объявил, что удаляет 17 "российских разведчиков с дипломатической аккредитацией" и добавил, что Нидерланды готовы к любым ответным мерам, которые "может предпринять Москва".

Министерство иностранных дел Ирландии выслало четырёх россиян, которые работали в посольстве, заявив, что их действия "не соответствовали международным стандартам дипломатического поведения”. При этом, правда, добавив, что "дипломатические каналы между Дублином и Москвой должны оставаться открытыми".

Чешская Республика объявила о высылке члена дипломатического персонала посольства России в Праге и дала ему "72 часа на сборы", аргументировав это тем, что Чехия и её союзники по Европейскому Союзу "сокращают присутствие российской разведки в ЕС".