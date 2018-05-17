Истерика укроСМИ: у проклятой России мост, ЧМ -2018 и газопровод

Украинская пресса в последние дни озабочена исключительно открытием Крымского моста. Но и остальные достижения России соседей тоже впечатляют.

Взять, например, последний редакционный материал издания Главред. Тональность высказываний, как обычно, находится на грани рациональности и неадеквата. В материале говорится, что "мост, между тем, построили. Вопреки невозможности. Несмотря на апокалиптические предсказания наших "экспертов", международные санкции, и при деятельном участии многих-многих западных компаний. Почему? Потому что со слабаками никто не считается".

Авто материала при этом иронизирует на тему того, что в ответ на открытие моста украинские спецслужбы "поймали вражеского шпиона. Как и полагается, нашли у него георгиевские ленточки, паспорт гражданина России, и медаль Российской Федерации "За возвращение Крыма". Странно, что не откопали в ближайшем сквере его парашют, но эту недоработку легко исправить".

При этом в материале отмечается, что в России состоится чемпионат мира по футболу. "Представляете?!.. - В России, в стране-агрессоре, в стране, которая нарушила мировой порядок, аннексировала Крым, оккупировала Донбасс... В стране, которую вот-вот положат на лопатки санкциями, и на тебе - чемпионат мира по футболу... Это всё равно, что Олимпиада в нацистской Германии. Почему, кто допустил, спросите вы?.. - А потому что всем начхать. Потому что слабаков всегда бьют. Гитлер захватил пол Европы не потому, что никто не возмущался, а потому что мало кто сопротивлялся".

По сути, весь текст Главреда - это версия на тему желаемого и действительного, "Будьте уверены, «Северный поток - 2» тоже построят. Это так же точно, как то, что Россия никуда не денется, и не развалится сама собой. Никто нам просто так не отдаст Крым. И не освободит для нас Донбасс. И мост этот чёртов простоит не один десяток лет... Потому что за всё надо платить. Нередко - кровью. Особенно когда мозгов не хватает, а жадность бьёт через край", - подытоживает автор

Как сказал "Правде.Ру" сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, с этим мостом "Крым из острова превращается в полуостров". "Мы теперь имеем прямую связь с Россией, что дает нам дополнительные возможности в экономике, социальной сфере, логистике. Сообщение по мосту снимает транспортную блокаду Крыма, а когда откроется железнодорожное движение на следующий год, то это будет полный прорыв транспортной блокады. Это одно из главных событий страны после воссоединения Крыма с Россией", - заметил Сергей Цеков в интервью "Правде.Ру".

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