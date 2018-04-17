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Источник Правда.Ру

СМИ: США хотят отправить в Сирию войска арабских стран

Мир

Власти США намерены  сформировать на контролируемой Вашингтоном территории Сирии при поддержке союзников воинский контингент для замены своих военных.

СМИ: США хотят отправить в Сирию войска арабских стран. 385944.jpeg
Wikimedia Commons

Как пишет  The Wall Street Journal, Вашингтон "пытается собрать арабские силы, чтобы заменить воинский контингент США в Сирии с целью содействия стабилизации в северной части страны после поражения ИГ*".

Планируется, что для этих целей будут задействованы Египет, а также солдаты  Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).  

"В начале апреля Трамп заявил о необходимости вывода 2 тыс. военных США из Сирии, что не нашло понимания у многих его ключевых советников. Они опасаются, что слишком скорый выход из страны будет означать, что удерживаемые позиции уступят Ирану и России, подконтрольным им силам или другим экстремистским группировкам, - говорится в материале. 

Ожидается, что "арабские соединения", о которых идет речь, смогли бы сотрудничать с сирийскими курдами. В публикации говорится, что указанная инициатива Вашингтона "привлекла внимание" основателя американской частной военной компании Blackwater, действовавшей в Ираке, Эрика Принса.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что Америка может в скором времени покинуть  Сирию.

Трамп пояснил, что это произойдет после разгрома ИГ*, передает CNN. "Мы вышибаем дух из ИГ. Мы уйдем из Сирии, типа, очень скоро", - сообщил глава государства.

По словам Трампа, боевики полностью утратят занятую ими территорию. «Мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть», - добавил он.

Не так давно экс-помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для The National Interest призвал Трампа объявить о достигнутой в Сирии победе и поскорее вернуть американские войска домой.

Бэндоу в своем материале отметил, что в последнее время США вообще не получалось решать масштабных задач и добиваться всех поставленных целей. 

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Трамп: CША скоро уйдут из Сирии

 

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