Правозащитник Брод: в Европе приступ ненависти к могилам воинов-освободителей

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что Европа переживает приступ ненависти к могилам воинов-освободителей.

Он подчеркнул в интервью РИА Новости: в европейских странах злоумышленники регулярно оскверняют мемориалы и сносят памятники. Такие тенденции, по мнению правозащитника, могут привести к появлению человеконенавистнических идей.

"В массовом порядке сносят памятники в Польше, осквернили мемориалы в Литве, Болгарии, Германии. Нет предела безумию и одичанию", — отметил Брод.

Государственный деятель добавил, что с проблемой "манкуртизации" столкнулась и Украина. Как пояснил Брод, эта страна теряет связи со своими историческими корнями, ведь там сносят памятники Пушкину, переименовывают улицы, названные в честь писателей и учёных, связанных с Россией и СССР.

Он считает, что "подобное беспамятство" взращивает поколения, которые будут видеть потенциального врага в лице РФ.