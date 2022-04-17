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Автор Светлана Нерадовская

Глава ЕК фон дер Ляйен предрекла России национальное банкротство из-за санкций

Мир

Санкции неминуемо погубят российскую экономику, уверена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и это происходит уже сейчас.

Глава ЕК фон дер Ляйен предрекла России национальное банкротство из-за санкций

По её утверждению, антироссийские санкции самым губительным образом сказываются на всех сторонах экономики страны, лишая её возможности экспортировать за рубеж свою продукцию. Фон дер Ляйен убеждена, что Россия в таких условиях рано или поздно столкнётся с дефолтом.

"Каждую неделю санкции все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт рухнул на 70 процентов. По нашим прогнозам, ВВП рухнет на 11 процентов. Национальное банкротство России — лишь вопрос времени", — заявила политик в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

Фон дер Ляйен напомнила, что от сотрудничество с РФ отказываются всё больше и больше крупных западных компаний.

Западные страны начали вводить жёсткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Они касаются преимущественно импорта российских товаров, ввоза в РФ высокотехнологичной продукции из других стран, а также банковской сферы — страны Запада заморозили значительную часть золотовалютных резервов России.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы германия экономика урсула фон дер ляйен
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