Глава ЕК фон дер Ляйен предрекла России национальное банкротство из-за санкций

Санкции неминуемо погубят российскую экономику, уверена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и это происходит уже сейчас.

По её утверждению, антироссийские санкции самым губительным образом сказываются на всех сторонах экономики страны, лишая её возможности экспортировать за рубеж свою продукцию. Фон дер Ляйен убеждена, что Россия в таких условиях рано или поздно столкнётся с дефолтом.

"Каждую неделю санкции все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт рухнул на 70 процентов. По нашим прогнозам, ВВП рухнет на 11 процентов. Национальное банкротство России — лишь вопрос времени", — заявила политик в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

Фон дер Ляйен напомнила, что от сотрудничество с РФ отказываются всё больше и больше крупных западных компаний.

Западные страны начали вводить жёсткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Они касаются преимущественно импорта российских товаров, ввоза в РФ высокотехнологичной продукции из других стран, а также банковской сферы — страны Запада заморозили значительную часть золотовалютных резервов России.