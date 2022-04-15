CNBC: Европе грозят тяжёлые последствия после бойкота российского газа

Как передаёт американский телеканал CNBC, экономике Европы грозят тяжёлые последствия после антироссийских санкций — она ещё не успела восстановиться от ковидного кризиса.

Специалисты сообщают о пяти крупнейших экономических институтах, которые прогнозируют в 2022 году рост национального ВВП всего на 2,7% — это в разы меньше, чем было обычно. В то же время, аналитики предполагают, что эскалации на территории Украины не произойдёт, когда как Россия продолжит продавать и поставлять газ. Если же не будет и этого, то Берлин впадёт в жёсткую рецессию. Экономика ФРГ и так теряет около 220 миллиардов евро в будущем году.

И даже если бойкота энергоресурсов из России не будет, изменения в экономиках всё равно произойдут.