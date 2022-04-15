Bloomberg: спецоперация на Украине обнажила слабость США

Армия Украины слишком быстро расходует вооружение, которое США отправляет Киеву для противостояния с Россией. Украинский кризис показал, что американский военно-промышленный комплекс ослаб по сравнению с прошлым веком, написал в своей статье аналитик Bloomberg Хал Брэндс.

На днях Украина получила от США 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных орудий. Также Вашингтон планирует направить Киеву бронетранспортеры и вертолеты. К неудовольствию Пентагона выяснилось, что в день Вооружённые силы Украины расходуют недельный запас противотанковых боеприпасов и нуждаются в боевой авиации.

По словам журналиста, перед Западом встал сложный выбор: увеличить поставки вооружения на Украину или сэкономить и оставить оружие для сохранения собственной безопасности.

Власти Германии и Канады уже сообщили о прекращении поставок, объяснив это тем, что у них закончилось вооружение, которое можно было передать Украине без ущерба для своей обороны. США направили на Украину треть своих запасов противотанковых ракет "Джавелин". На этом лимит исчерпан, а для возобновления поставок Штатам нужно увеличить производство, на что уйдёт несколько лет.

Основываясь на текущем положении дел, Брэндс попытался предположить, какой будет война США с Россией или Китаем. Скорее всего, уже через несколько недель боевых действий у Штатов закончатся ракеты и другие боеприпасы, отметил аналитик.

Благодаря сильной производственной базе США удалось достойно проявить себя в двух мировых войнах, однако теперь у Штатов нет этого преимущества, поскольку американская промышленность испытывает дефицит станков, предприятий и кадров. Несмотря на гигантский оборонный бюджет, Пентагон тратит все деньги на зарплаты, здравоохранение и другие нужды, обделяя вниманием производство боеприпасов и техники.