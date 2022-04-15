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Автор Ольга Лебедева

WSY: Разведка США может помочь Украине атаковать цели в Крыму

Мир

Поскольку США усилили свое участие в украинском кризисе, поставляя Киеву более тяжелое оружие, они также решили предоставить разведывательные отчеты, которые могут помочь украинским силам атаковать цели в Крыму.

WSY: Разведка США может помочь Украине атаковать цели в Крыму

Об этом пишут американские СМИ.

"По мере развития конфликта мы продолжаем приспосабливаться к тому, чтобы операторы имели гибкость для обмена подробными и своевременными разведданными с украинцами”, — сказал представитель разведки США The Wall Street Journal, уточнив, что конкретно речь идёт о Крыме, "подпадающему под действие новой политики".

Как пишет газета, Вашингтон движется к "значительному расширению” обмена разведданными с Украиной, но "воздержится от предоставления разведданных, которые позволили бы украинцам наносить удары по целям на российской территории” (а полуостров США российским не признаёт — Прим. ред).

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша крым
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