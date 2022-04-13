Байден намерен "оголить" запасы оружия Пентагона ради поставок на Украину

Президент США Джо Байден намерен мобилизовать военную промышленность и отправить в Украину ещё оружия из запасов Пентагона на $750 млн.

Этом сегодня пишет Reuters со ссылкой на "анонимных чиновников в Вашингтоне". По данным ИА, "это в дополнение к оружию на сумму $1,7 млрд, отправленным Киеву благодаря американским налогоплательщикам с момента эскалации конфликта 24 февраля".

"До сих пор летальная помощь США состояла в основном из противотанковых ракет Javelin и переносных зенитных комплексов Stinger. Теперь Байден готовится увеличить дотации, включив в них тяжелую артиллерию и другие системы стоимостью три четверти миллиарда или около того, — говорится в опубликованном материале Reuters с уточнением: — Официальное объявление может появиться в течение дня или двух".

Байдену даже не понадобится разрешение Конгресса на это, поскольку это будет сделано в рамках Президентского полномочия по сокращению (PDA), которое разрешает передачу оружия из имеющихся военных запасов США в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что США уже отправили в Украину более 1400 Stingers и 5000 Javelins. Это, как подсчитал Центр стратегических и международных исследований (CSIS) треть американского запаса Javelins и четверть Stingers.

При нынешних темпах производства потребуется 3-4 года, чтобы пополнить запасы на Javelins и примерно пять лет для Stingers.