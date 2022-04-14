Постоянный представитель России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич предложил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю посетить горячие точки на Украине.
"Приехать на поле боя (Боррелю. — Прим. ред.), — сказал постпред Москвы в ОБСЕ, передаёт "Россия-24"
Также дипломат негативно оценил деятельность ОБСЕ. Политик назвал эту организацию "антироссийским шабашем", который в данный момент контролирует председательство Польши.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал заявление представителя Евросоюза. Как подчеркнул российский министр, Боррель "ляпнул, что ему никто не поручал".
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