Постпред РФ в ОБСЕ призвал Борреля "приехать на поле боя" после слов об Украине

Постоянный представитель России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич предложил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю посетить горячие точки на Украине.

"Приехать на поле боя (Боррелю. — Прим. ред.), — сказал постпред Москвы в ОБСЕ, передаёт "Россия-24"

Также дипломат негативно оценил деятельность ОБСЕ. Политик назвал эту организацию "антироссийским шабашем", который в данный момент контролирует председательство Польши.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал заявление представителя Евросоюза. Как подчеркнул российский министр, Боррель "ляпнул, что ему никто не поручал".