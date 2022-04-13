Сам себе противоречит: Боррель заявил, что ЕС сдерживает конфликт на Украине

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, действия ЕС никак не способствуют разжиганию украинского конфликта, а наоборот, направлены на его сдерживание.

"Мы не побуждаем к войне, мы не способствуем тому, чтобы война распространялась. Мы пытаемся сдержать ее, как в пространственном измерении, чтобы она не затронула другие страны, так и в вертикальном измерении, чтобы не применялось более смертоносное оружие", — заявил Боррель в беседе с испанским изданием Mundo.

Это заявление Борреля противоречит тому, что он сам говорил ранее, предложив "выиграть эту войну на поле боя". В своём Twitter глава евродипломатии высказал идею о военном, а не дипломатическом решении конфликта на Украине. Он рассказал о сумме в 500 миллионов евро, которая будет направлена на приобретение вооружений для Украины "в соответствии с её потребностями".

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Согласно заявлению Минобороны РФ, российскими войсками на момент 25 марта были решены основные задачи, поставленные к выполнению на первом этапе спецоперации — военный потенциал Украины оказался значительно снижен.