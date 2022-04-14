Канцлер Австрии Нехаммер: Путин пообещал стабильно поставлять газ из РФ

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров пообещал ему обеспечить стабильные поставки газа из РФ.

По словам Нехаммера, глава России разрешил производить расчёты за голубое топливо в евро. В интервью австрийскому новостному агентству APA канцлер отметил, что РФ будет и дальше выполнять свои контрактные обязательства по газу.

"Безопасность газоснабжения обеспечена. Россия поставит указанное в договоре количество газа, нам можно продолжать платить в евро", — сказал Нехаммер.

Ранее австрийский политик заявил, что его переговоры с Путиным, которые состоялись в Москве 11 апреля, были "достаточно открытыми, но прямыми и жёсткими". При этом он попросил не считать его визит в Россию дружественным.

После разговора с главой РФ Нехаммер также призвал создать дополнительные гуманитарные коридоры для мирных жителей Украины.