На пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве канцлер Австрии Карл Нехаммер сделал пессимистический вывод:
"Российская армия готовится к наступлению на востоке Украины, — заявил Нехаммер журналистам. — Эта битва будет вестись с ожесточением. Необходимо организовать гуманитарные коридоры и вывести по ним мирных жителей из населённых пунктов".
Нехаммер обвинил исключительно российских военных в том, что эти коридоры не работают.
Австрийский канцлер, который два дня назад посещал Украину, также потребовал раскрытия военных преступлений. При этом он называл киевские войска "украинскими силами самообороны" и поднял вопрос об обращении с украинскими военнопленными в России, не затрагивая многочисленные сообщения о жестоком обращении, пытках и убийствах российских военнопленных, совершенных украинскими неонацистами.
В целом австрийский политик назвал разговор с российским президентом "достаточно открытым, но прямым и жёстким" и особо подчеркнул, что его визит в Москву нельзя назвать дружественным.
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