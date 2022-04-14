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Автор Степан Худяков

Япония запретила продавать криптовалюту российским компаниям под санкциями

Мир

Нижняя палата японского парламента проголосовала за расширение санкционного пакета против России. Помимо повышения пошлин и лишения торговых привилегия, официальное Токио также вводит ограничения на торговлю криптовалютой с российскими компаниями и лицами, оказавшимися под санкциями.

Согласно изменениям в законе об иностранной валюте, которые регулирует криптоотрасль, японцы теперь не смогут торговать криптовалютой с лицами и компаниями, внесенными в санкционные списки. В таких списках сейчас находится 550 человек и 40 различных структур, включая Сбербанк и Альфабанк.

Ранее российские власти предлагали легализовать криптовалюту для того, чтобы обходить некоторые санкции против России. В частности, высказывалась идея о придании подобных активам статуса легального имущества.

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Автор: Степан Худяков, Куратор: Любовь Степушова
япония криптовалюта
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