Песков: Мединский продолжает весьма напряженную работу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о работе главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского.

"Заявления делаются по мере того, как поступает информация и как появляются поводы для оглашения тех или иных результатов. Сейчас пока не о чем заявлять. Мединский продолжает весьма и весьма напряженную работу", — приводит слова Пескова ТАСС.

Переговоры между российской и украинской сторонами длятся уже 17 дней. За это время состоялось шесть раундов переговоров, один из которых в видео-формате, один между главами МИД, остальные в очном формате.

Ранее Владимир Путин заявлял, что переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик из-за того, что украинская сторона меняет условия соглашения и не идет на уступки.