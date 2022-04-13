Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о работе главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского.
"Заявления делаются по мере того, как поступает информация и как появляются поводы для оглашения тех или иных результатов. Сейчас пока не о чем заявлять. Мединский продолжает весьма и весьма напряженную работу", — приводит слова Пескова ТАСС.
Переговоры между российской и украинской сторонами длятся уже 17 дней. За это время состоялось шесть раундов переговоров, один из которых в видео-формате, один между главами МИД, остальные в очном формате.
Ранее Владимир Путин заявлял, что переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик из-за того, что украинская сторона меняет условия соглашения и не идет на уступки.
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