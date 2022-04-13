Песков: слова Байдена о геноциде неприемлемы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление лидера США Джо Байдена о том, что на Украине происходит "геноцид" местного населения, неприемлемым. По его словам, такие попытки извратить ситуацию недопустимы. Он подчеркнул, что это тем более неприемлемо для президента страны, которая совершала известные деяния в течение новой и новейшей истории, имея в виду военные кампании Соединённых Штатов по всему миру. Ранее Байден эмоционально высказывался о спецоперации России на Украине (для этого ему даже написали шпаргалки), накануне он назвал её геноцидом украинцев.