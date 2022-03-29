Байдену сочинили шпаргалку для разъяснений заявления о Путине

Президенту США Джо Байдену написали шпаргалку для разъяснений опасных заявлений в отношении Владимира Путина. На ней заранее согласованы вопросы и возможные варианты ответов, которые должны подтверждать неизменность позиций Соединенных Штатов.

Так, например, в одной из подсказок Байден говорит о своих эмоциях:

"Я выражал моральное возмущение, которое испытывал к действиям этого человека. Я не имел в виду изменение политики".

Также в бумажке с "правильными" ответами есть вопрос о президенте Франции Эммануэле Макроне и единении НАТО.

Ранее в Кремле заявили о тревоге относительно высказываний американского лидера.