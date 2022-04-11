ЕС включил 21 авиакомпанию из РФ в список несоответствующих нормам безопасности

Более двух десятков российских авиаперевозчиков внесены Еврокомиссией в список компаний, не соответствующих международным стандартам безопасности.

Согласно сообщению ЕК, в чёрный список, предусматривающий запрет на полёты или эксплуатационные ограничения в пределах Евросоюза включена 21 сертифицированная в РФ авиакомпания. В их числе оказались "Аэрофлот", "Победа", "Россия" и "Уральские авиалинии" и "ЮТэйр".

В сообщении поясняется, что внесение российских авиакомпаний в "Список безопасности полетов ЕС" связано с серьёзными опасениями по поводу безопасности из-за разрешения авиакомпаниям в РФ эксплуатировать иностранные самолёты без действительных сертификатов лётной годности.

"Федеральное агентство воздушного транспорта России разрешило российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действительного сертификата лётной годности", — заявила комиссар по транспорту Адина Велан.