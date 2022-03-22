В Минтрансе заявили о потере РФ 78 самолётов из-за санкций

За время действия санкций РФ потеряла 78 самолётов. Об этом сообщил глава российского Минтранса Виталий Савельев на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

"Потеряли 78 машин", — цитирует заявление министра ТАСС.

По словам Савельева, несколько десятков самолётов было арестовано за рубежом. Эти машины уже не вернутся в РФ.

Глава Минтранса сообщил, что всего у российских авиакомпаний было 1367 самолётов. На данный момент уже около 800 из них удалось перевести в российский авиационный реестр.

"Перевели почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании", — заявил Савельев.

Согласно прогнозу главы Минтранса, в 2022 году в случае благоприятного развития событий российские авиакомпании могут перевезти до 90 млн пассажиров.