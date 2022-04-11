Times: Уже летом Финляндия и Швеция вступят в НАТО

Финляндия и Швеция уже этим летом могут стать членами военного блока НАТО. Об этом сообщают журналисты британской газеты Times, ссылаясь на высокопоставленные источники в Вашингтоне.

По словам сотрудников Times, тема вхождения двух североевропейских стран в альянс обсуждалась во время встречи глав МИД стран НАТО. Их вхождение в блок существенно расширить военные и политические возможности организации.

На протяжении всей Холодной войны и всего постосоветского периода Финляндия и Швеция сохраняли официально нейтральный статус, а Финляндия даже поддерживала тесные экономические связи с Россией. Их вступление в НАТО серьёзно изменит ситуацию на северозападных границах РФ.