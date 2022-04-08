Политолог: членство Финляндии в НАТО серьёзно меняет стратегическую ситуацию

Специалист Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков сообщил, что страны Евросоюза не могут договориться о членстве Финляндии и Швеции в блоке НАТО. Если военно-политический альянс всё же примет эти государства, почти вся Скандинавия станет частью объединения, отметил эксперт.

"Прямая граница стран НАТО с Россией увеличится где-то в два раза. Это сразу серьёзно меняет военно-стратегическую ситуацию", — подчеркнул политолог в разговоре с NEWS.ru.

По словам собеседника издания, на саммите в Мадриде могут одобрить заявку Финляндии на вступление в блок. При этом альянс может предложить странам неформальное членство, сказал политолог. Также он отметил: в этом вопросе аналитики НАТО пытаются предугадать реакцию Москвы, чтобы понять, стоит ли принимать Финляндию и Швецию.

Ранее финский политолог Йохан Бекман назвал данные о намерении Хельсинки присоединиться к военному блоку фейком от лоббистов альянса. Официальные документы по этой теме отсутствуют, сообщил публицист.