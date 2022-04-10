Немцы освистали Шольца после его призыва к РФ вывести войска из Украины

Речь канцлера Германии Олафа Шольца, с которой он выступил на предвыборном митинге в Любеке, была встречена свистом и недовольными выкриками собравшихся. Об этом пишет Hamburg.de.

После того, как Шольц завёл речь о необходимости немедленного вывода российских военных с территории Украины, его освистали.

Также канцлер успел заявить, что было бы неплохо поставить Киеву оборонительное вооружение, дабы он мог противостоять "военным преступлениям России". Шольц призвал к единству НАТО и ЕС.

"Германия и НАТО будут позиционировать себя в военном отношении таким образом, что никто не посмеет напасть на наши страны", — заверил он.

Послушать Шольца собралось всего 180 человек из-за плохой погоды, а ещё 150 граждан пришли специально для того, чтобы сорвать выступление канцлера ФРГ. Однако вызванные дополнительные силы полиции быстро призвали митингующих к порядку.