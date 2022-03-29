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Автор Антон Куликов

WP: советы американских экономистов разозлили канцлера Германии

Экономика

Канцлер Германии Олаф Шольц весьма недоволен прогнозами американских экономистов относительно поставок энергоносителей из России.

WP: советы американских экономистов разозлили канцлера Германии

Соединённые Штаты призывают Германию к скорейшему отказу от импорта энергоносителей из России. Однако власти ФРГ подчёркивают, что не станут вводить эмбарго на поставки. Не секрет, что германская экономика зависит от поставок нефти и газа из Российской Федерации. И немедленно найти такие же объёмы не получится.

Да и не немедленно тоже — просто потому, что объёмы поставок весьма велики. По некоторым данным, 55 процентов импорта природного газа в Германии приходятся на Россию. Плюс ещё 35 процентов нефти. В Берлине обещают, что постепенно откажутся от импорта от РФ. Но постепенно, в течение несколько лет как минимум.

А вот некоторые американские экономисты полагают, что ничего плохого с германской экономикой не произойдёт, если власти страны откажутся от импорта энергоносителей из России.

Например, профессор американского Университета Нотр-Дам (расположен в городе Саут-Бенд, штат Индиана) Рюдигер Бахам написал статью, как было бы полезно для ФРГ отказаться от импорта углеводородов из России. Подчёркивается, что ущерб экономике Германии будет, но риски в то же время будут управляемыми.

Подобные прогнозы не вызывают, мягко говоря, одобрения у руководства Германии. И у канцлера Олафа Шольца в первую очередь.

"Сейчас причина гнева Олафа Шольца необычна. Это не иностранный противник или оппозиционная партия, а международные экономисты, включая профессора из Университета Нотр-Дам. Выводы этих аналитиков идут вразрез с предупреждениями Шольца о том, что эмбарго нанесет ущерб экономике и приведет к социальным беспорядкам. Канцлер выразил своё недовольство экспертами в интервью телекомпании ARD, заявив: "Безответственно складывать математические модели, которые в итоге не сработают”", — говорится в статье The Washington Post.

Впрочем, вред немедленного отказа от импорта энергоносителей из России подчёркивают не только власти Германии, но и ассоциации германских промышленников. Да и опросы общественного мнения показывают, что большинство граждан ФРГ против резких шагов на этом направлении.

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Автор: Антон Куликов
Темы олаф шольц
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