Гончаренко: Зеленский не хочет мира

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что доказательств преступлений в Буче нет, как пояснил Гончаренко, президент Украины имел в виду Орбана.

Как подчеркнул Гончаренко, ник тот не признал вину в ситуации в городе Буча.

"Зеленский отказался называть, кто это. А я назову. Это венгерский премьер Виктор Орбан. Орбан делает всё, чтобы остаться для Украины врагом. И мы этого никогда не забудем и никогда не простим", — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.

При этом он добавил, что канцлер Германии не согласен с его точкой зрения, но страна будет вести диалог.