Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что доказательств преступлений в Буче нет, как пояснил Гончаренко, президент Украины имел в виду Орбана.
Как подчеркнул Гончаренко, ник тот не признал вину в ситуации в городе Буча.
"Зеленский отказался называть, кто это. А я назову. Это венгерский премьер Виктор Орбан. Орбан делает всё, чтобы остаться для Украины врагом. И мы этого никогда не забудем и никогда не простим", — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.
При этом он добавил, что канцлер Германии не согласен с его точкой зрения, но страна будет вести диалог.
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Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт был разрешён военным, а не дипломатическим путём. Произошло это впервые в истории Евросоюза.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт был разрешён военным, а не дипломатическим путём. Произошло это впервые в истории Евросоюза.