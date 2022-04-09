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Автор Валентина Севрюгина

Володин заявил, что Борреля надо уволить из-за недипломатичных высказываний

Мир

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель должен быть отстранён от своей должности. По мнению парламентария, это должно произойти из-за высказываний европейского политика по ситуации на Украине. Володин написал об этом у себя в Telegram-канале.

Володин заявил, что Борреля надо уволить из-за недипломатичных высказываний

Спикер Госдумы отметил, что Боррель должен искать решение проблемы дипломатическим путём, а не призывать дальше поставлять на Украину оружие. Володин добавил, что "война до последнего украинца" уже стала официальной политикой ЕС и НАТО.

Напомним, что в своём Twitter глава дипломатии ЕС написал, что "война должна быть выиграна на поле боя".

В среду, 6 апреля, на встрече с депутатами в Европарламенте Боррель также говорил о том, что страны, входящие в состав Евросоюза, продолжат оказывать военную поддержку Украине в ходе российской спецоперации.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина евросоюз жозеп боррель вячеслав володин
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