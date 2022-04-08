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Автор Светлана Нерадовская

Ле Пен уверена в недопустимости союза России и Китая

Мир

Кандидат на кресло президента Франции, глава ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен уверена, что её страна должна сделать всё возможное, чтобы предотвратить дальнейшее сближение России и Китая, которое может обернуться для Франции "огромной проблемой".

Ле Пен уверена в недопустимости союза России и Китая

Ле Пен убеждена, что союз самого большого и самого многонаселённого государства не сулит Франции и ЕС ничего хорошего.

"В интересах Франции — не допустить того, чтобы Россия бросилась в объятия к Китаю. В интересах Франции — сделать так, чтобы Россия, самая большая страна в мире, не сблизилась с Китаем, самой многонаселенной страной мира. Это стало бы большой проблемой для Франции", — отметила Ле Пен в беседе с телеканалом France info.

Кандидат в президенты Франции считает, что для того, чтобы добиться отдаления РФ от Китая, нужно взять курс на сближение Москвы и Евросоюза.

10 апреля во Франции состоится первый тур президентских выборов, а 24 апреля — второй.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы китай россия франция марин ле пен
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