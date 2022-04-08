Французский экономист, научный сотрудник Высшей школы социальных наук Жак Сапир заявил, что в случае отказа Европейского союза от покупки угля у РФ усилится разворот Москвы в сторону Азии.
По мнению эксперта, если Евросоюз утвердит такой запрет, он не окажет серьёзного влияния на экономику России, ведь угольно-добывающая промышленность страны найдёт новые возможности в Китае и Индии.
В интервью La Tribune Сапир также отметил, что разворот РФ в сторону азиатских стран начался уже давно. Как пояснил специалист, эту тему президент России Владимир Путин затрагивал ещё в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности.
"После возвращения Крыма и последующих санкций Запада Москва наладила связь с Пекином, который стал частично финансировать газопровод, соединяющий два государства", — сказал экономист.
Он уточнил, что сейчас РФ обсуждает с партнёрами проект возведения газопровода, проходящего через Афганистан для снабжения Индии.
Кроме того, эксперт подчеркнул: санкции ЕС против поставок нефти из России не сработали, ведь вместо европейских покупателей Москва начала сотрудничать с Пекином и Нью-Дели.
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