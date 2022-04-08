Экономист Сапир: Россия развернётся в сторону Азии после отказа ЕС от её угля

Французский экономист, научный сотрудник Высшей школы социальных наук Жак Сапир заявил, что в случае отказа Европейского союза от покупки угля у РФ усилится разворот Москвы в сторону Азии.

По мнению эксперта, если Евросоюз утвердит такой запрет, он не окажет серьёзного влияния на экономику России, ведь угольно-добывающая промышленность страны найдёт новые возможности в Китае и Индии.

В интервью La Tribune Сапир также отметил, что разворот РФ в сторону азиатских стран начался уже давно. Как пояснил специалист, эту тему президент России Владимир Путин затрагивал ещё в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

"После возвращения Крыма и последующих санкций Запада Москва наладила связь с Пекином, который стал частично финансировать газопровод, соединяющий два государства", — сказал экономист.

Он уточнил, что сейчас РФ обсуждает с партнёрами проект возведения газопровода, проходящего через Афганистан для снабжения Индии.

Кроме того, эксперт подчеркнул: санкции ЕС против поставок нефти из России не сработали, ведь вместо европейских покупателей Москва начала сотрудничать с Пекином и Нью-Дели.