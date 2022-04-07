GT: США хотят использовать НАТО в качестве собственной армии

Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о новой стратегической концепции альянса с учётом украинского кризиса и возросшего влияния Китая свидетельствуют о том, что власти США стремятся использовать НАТО в качестве своей армии, пишет Global Times.

В китайском издании убеждены: американцы всегда делают своего оппонента общим противником для всего альянса. Однако в материале отмечается, что такая стратегия в последнее время стала давать сбои, ведь руководители стран, входящих в состав НАТО, не всегда едины в своих позициях.

"Создание врагов извне придаст лишь мимолётную иллюзию единства и вряд ли устранит разногласия между членам военного блока", — сообщает GT.

По мнению автора материала, Штаты и НАТО ведут себя "нечистоплотно" на фоне событий вокруг Украины. В издании считают, что истоки украинских проблем стоит искать в начале 1990-х, когда США обещали прекратить продвижение альянса на восток.

"Расширение НАТО — одна из причин продолжающихся конфликтов между РФ и Украиной", — заключил обозреватель.