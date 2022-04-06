Corriere della Sera: итальянскую виллу телеведущего Соловьёва пытались поджечь

Утром 6 апреля неизвестные попытались поджечь итальянскую виллу российского телеведущего Владимира Соловьёва, расположенную в городе Комо. Об этом пишет Corriere della Sera.

По данным издания, спасатели, которые приехали в зону ЧП после звонка местного жителя, быстро ликвидировали возгорание. В статье сказано, что поджог был организован с применением покрышек.

Кроме того, журналисты Corriere della Sera утверждают: злоумышленники повредили и другой дом, предположительно, принадлежащий Соловьёву в Италии.

"На стенах были оставлены надписи", — сообщается в материале.

После поджога карабинеры провинции Комо запустили собственное расследование. Отмечается, что они уже изъяли записи с камер видеонаблюдения и связались с Соловьёвым, "владеющим тремя объектами" в регионе Ломбардия.

Ранее стало известно, что в Италии арестовали все особняки российского журналиста из-за западных санкций, под которые он попал.