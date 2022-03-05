Власти Италии арестовали особняки Владимира Соловьёва на озере Комо

Сотрудники итальянской Финансовой гвардии Италии дали ход санкциям против телеведущего Владимира Соловьёва и наложили арест на его недвижимость за рубежом.

Как сообщает газета La Repubblica, речь идёт о двух виллах известного российского журналиста на озере Комо (популярное у туристов живописное место на севере Италии).

Аресту также подвергли имущество бизнесмена Алишера Усманова в Сардинии.

Ранее в Италии были конфискованы яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, а также особняк в Тоскане экс-депутата Госдумы Олега Савченко.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объяснил, что в Италии приступили к процедуре конфискации "имущества российских олигархов".

В Великобритании конфискованные у русских миллионеров особняки было решено использовать для расселения беженцев с Украины.

По информации The Times, британский вице-премьер уверен, что правительство страны имеет право конфисковать дома граждан РФ в рамках санкционных мер в отношении России, принятых из-за спецоперации на Украине.

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