В Китае случилась очередная вспышка коронавируса. Согласно сообщению, на карантин в городе Шанхае поместили по меньшей мере 26 миллионов человек. Мегаполис оказался в полной изоляции.
Согласно информации, китайские власти вынуждены были выслать в Шанхай дополнительные бригады медиков. Всего в город направили более 10 тысяч врачей.
"Вместе с полицией, они силой уводят инфицированных в больницы. Местный ковид-госпиталь сейчас переполнен", — пишет РЕН ТВ.
Согласно информации, у большинства заразившихся диагностировали штамм "омикрон".
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Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.