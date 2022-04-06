Из-за вспышки COVID-19, на карантин ушли более 26 млн жителей Шанхая

В Китае случилась очередная вспышка коронавируса. Согласно сообщению, на карантин в городе Шанхае поместили по меньшей мере 26 миллионов человек. Мегаполис оказался в полной изоляции.

Согласно информации, китайские власти вынуждены были выслать в Шанхай дополнительные бригады медиков. Всего в город направили более 10 тысяч врачей.

"Вместе с полицией, они силой уводят инфицированных в больницы. Местный ковид-госпиталь сейчас переполнен", — пишет РЕН ТВ.

Согласно информации, у большинства заразившихся диагностировали штамм "омикрон".