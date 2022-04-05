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Автор Игорь Рябов

Астронавт НАСА заявил об отсутствии ссор на МКС из-за Украины

Мир

Астронавт НАСА Марк Ванде Хай заявил, что ситуация на Украине не оказала влияния на отношения между членами экипажа Международной космической станции (МКС).

Астронавт НАСА заявил об отсутствии ссор на МКС из-за Украины

"Я не прятался от этой темы с коллегами, не было очень долгих обсуждений, но я спрашивал об их ощущениях и иногда задавал острые вопросы, но главным оставалась наша совместная работа", — отметил астронавт.

Он назвал российских космонавтов близкими друзьями, профессионалами с отличной технической подготовкой и прекрасными людьми. По словам Ванде Хай, экипаж МКС был дружным, и все поддерживали друг друга. Он признался, что у него никогда не было опасений по поводу работы с российскими коллегами.

"Я всегда буду счастлив, что смог быть на космической станции с ними", — добавил астронавт.

Ванде Хай установил новый рекорд для США по времени пребывания на МКС — он провёл на орбите 355 дней и прилетел на Землю на российском корабле "Союз" вместе с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о разработке плана прекращения партнёрства с Западом на МКС. Также он предрёк развал Международной космической станции до 2030 года.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы мкс сша космос украина роскосмос дмитрий рогозин
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