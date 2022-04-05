Астронавт НАСА заявил об отсутствии ссор на МКС из-за Украины

Астронавт НАСА Марк Ванде Хай заявил, что ситуация на Украине не оказала влияния на отношения между членами экипажа Международной космической станции (МКС).

"Я не прятался от этой темы с коллегами, не было очень долгих обсуждений, но я спрашивал об их ощущениях и иногда задавал острые вопросы, но главным оставалась наша совместная работа", — отметил астронавт.

Он назвал российских космонавтов близкими друзьями, профессионалами с отличной технической подготовкой и прекрасными людьми. По словам Ванде Хай, экипаж МКС был дружным, и все поддерживали друг друга. Он признался, что у него никогда не было опасений по поводу работы с российскими коллегами.

"Я всегда буду счастлив, что смог быть на космической станции с ними", — добавил астронавт.

Ванде Хай установил новый рекорд для США по времени пребывания на МКС — он провёл на орбите 355 дней и прилетел на Землю на российском корабле "Союз" вместе с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о разработке плана прекращения партнёрства с Западом на МКС. Также он предрёк развал Международной космической станции до 2030 года.