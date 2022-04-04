Орбан упомянул Зеленского рядом с Соросом и другими своими противниками

После победы на парламентских выборах, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с речью, обращенной к своим сторонникам из партии "ФИДЕС". В ней он упомянул всех политических оппонентов, над которыми, по его мнению, ему удалось одержать победу по итогам последнего голосования. Среди своих врагов он упомянул американского предпринимателя венгерского происхождения Джорджа Сороса и президента Украины Владимира Зеленского.

Также он упомянул представителей международного и венгерского левого движения, власти Евросоюза и международную прессу. По мнению Орбана, ему пришлось одержать победу над всеми этими силами, чтобы достичь успеха на выборах.

Американский миллиардер Джордж Сорос не первый раз становится предметом критики со стороны Орбана. Известный своими леволиберальными взглядами, Сорос спонсирует благотворительность и различные научно-образовательные инициативы по всему миру, включая Венгрию и Россию. Оппоненты предпринимателя обвиняют его в агрессивной пропаганде своих взглядов, а более радикальные из них даже делают акцент на его еврейском происхождении.

Президент Украины Зеленский, однако, в первый раз стал предметом подобного внимания со стороны венгерского лидера. Это связано с евроскептицизмом Орбана и его готовностью идти на контакты с Москвой. В частности, он заявил, что не будет вмешиваться в конфликт на территории Украины, несмотря на просьбы Зеленского разрешить поставки оружия ВСУ через венгерскую территорию.