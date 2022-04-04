EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Степан Худяков

Орбан упомянул Зеленского рядом с Соросом и другими своими противниками

Мир

После победы на парламентских выборах, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с речью, обращенной к своим сторонникам из партии "ФИДЕС". В ней он упомянул всех политических оппонентов, над которыми, по его мнению, ему удалось одержать победу по итогам последнего голосования. Среди своих врагов он упомянул американского предпринимателя венгерского происхождения Джорджа Сороса и президента Украины Владимира Зеленского.

Орбан упомянул Зеленского рядом с Соросом и другими своими противниками

Также он упомянул представителей международного и венгерского левого движения, власти Евросоюза и международную прессу. По мнению Орбана, ему пришлось одержать победу над всеми этими силами, чтобы достичь успеха на выборах.

Американский миллиардер Джордж Сорос не первый раз становится предметом критики со стороны Орбана. Известный своими леволиберальными взглядами, Сорос спонсирует благотворительность и различные научно-образовательные инициативы по всему миру, включая Венгрию и Россию. Оппоненты предпринимателя обвиняют его в агрессивной пропаганде своих взглядов, а более радикальные из них даже делают акцент на его еврейском происхождении.

Президент Украины Зеленский, однако, в первый раз стал предметом подобного внимания со стороны венгерского лидера. Это связано с евроскептицизмом Орбана и его готовностью идти на контакты с Москвой. В частности, он заявил, что не будет вмешиваться в конфликт на территории Украины, несмотря на просьбы Зеленского разрешить поставки оружия ВСУ через венгерскую территорию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Степан Худяков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы джордж сорос виктор орбан владимир зеленский
Sberbank
Новости
Психолог Саглиани: Галкин поторопился с отъездом в Израиль
КП: Мирных жителей Бучи расстреливали нацисты «Боцмана»
Пленный боевик "Айдара"*: нам приказали начать наступление на Донбасс 8 марта
Студент из США объявил голодовку в мордовской колонии из-за отказа брать анализы
Vanguardia: наёмники едут на Украину через центр белорусской оппозиции в Польше
Полицейские проверяют факт обнаружения трех крокодилов в Астраханском селе
В Крыму задержали сторонника украинских неонацистов, хранившего бомбу
Польша предложила запретить россиянам шенгенские визы
Премьер Польши: Германия — главная страна, тормозящая введение санкций против РФ
Два человека погибли при падении автобуса с путепровода в Подмосковье
Популярное
Общество
Сытый вид Зеленского неприятно удивил англичан

Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.

Сытый вид Зеленского неприятно удивил англичан
В дуэли Кадыров&Песков Путин не секундант. Надо что-то с этим делать
Политика. Новости и аналитика
В дуэли Кадыров&Песков Путин не секундант. Надо что-то с этим делать
Экономика и бизнес
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
Мир. Новости мира
В ЛНР высказались по поводу скандального фейкового видео из города Буча
Любовь Степушова В дуэли Кадыров&Песков Путин не секундант. Надо что-то с этим делать Любовь Степушова Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер Ирина Шлионская Убийство Джона Леннона — дело рук ЦРУ? Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Немцы с негодованием восприняли слова посла Украины Мельника президенту ФРГ
Экономика и бизнес
Песков рассказал, отключат ли газ Западу, если он не будет платить в рублях
Минобороны: видео в Буче сделаны на четвёртый день после ухода ВС России
Силовые структуры
Минобороны: видео в Буче сделаны на четвёртый день после ухода ВС России
Последние материалы
Польша предложила запретить россиянам шенгенские визы
Премьер Польши: Германия — главная страна, тормозящая введение санкций против РФ
Два человека погибли при падении автобуса с путепровода в Подмосковье
Израильтяне с подозрением относятся к "понаехавшим" российским артистам
Бастрыкин поручил дать оценку украинской дезинформации о событиях в Буче
Макрон заявил о поддержке санкций на поставки угля и нефти из России
Минобороны РФ заявило о взятии Новобахмутовки бойцами ДНР
Farda: в Европе будет голод из-за отказа снять санкции против России
Глава МИД Грузии Залкалиани уходит в отставку
Резцова благодарна Симону Фуркаду, не побоявшемуся угроз за поддержку РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников