Национальное избирательное бюро Венгрии сообщило о результатах парламентских выборов, прошедших в стране 3 апреля. На них убедительную победу одержала "ФИДЕС" — партия действующего премьер-министра страны Виктора Орбана. Вместе с партнерами по правящей коалиции они получат 53% мест в новом созыве.
При этом широкое оппозиционное объединение "Демократическая коалиция", объединявшая противников Орбана слева и справа, получила поддержку ниже ожидаемой. За неё проголосовало чуть более 35% избирателей.
Виктор Орбан и его правоконсервативная партия "ФИДЕС" возглавляют Венгрию с 2010 года. За время своего правления он получил репутацию евроскептика и сторонника контактов с Москвой. В частности, он призывал "не втягивать Венгрию" в конфликт на территории Украины и критически относился к исполнению ряда антироссийских санкций.
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