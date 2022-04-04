Поддержка партии Орбана превысила все прогнозы экспертов

Национальное избирательное бюро Венгрии сообщило о результатах парламентских выборов, прошедших в стране 3 апреля. На них убедительную победу одержала "ФИДЕС" — партия действующего премьер-министра страны Виктора Орбана. Вместе с партнерами по правящей коалиции они получат 53% мест в новом созыве.

Аналитики и предвыборные прогнозы заранее отдавали победу Орбану, но считали, что его результаты будут скромнее. Между тем "ФИДЕС" удержали и даже немного расширили конституционное большинство, завоеванное на предыдущих голосованиях.

При этом широкое оппозиционное объединение "Демократическая коалиция", объединявшая противников Орбана слева и справа, получила поддержку ниже ожидаемой. За неё проголосовало чуть более 35% избирателей.

Виктор Орбан и его правоконсервативная партия "ФИДЕС" возглавляют Венгрию с 2010 года. За время своего правления он получил репутацию евроскептика и сторонника контактов с Москвой. В частности, он призывал "не втягивать Венгрию" в конфликт на территории Украины и критически относился к исполнению ряда антироссийских санкций.