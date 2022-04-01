Матвиенко: русофобия становится идеологическим мейнстримом во многих странах

Антироссийские настроения становятся преобладающими во многих государствах мира, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Во многих странах, к огромному сожалению, русофобия становится уже таким идеологическим мейнстримом", — цитирует спикера верхней палаты парламента ТАСС.

Матвиенко заявила также, что в настоящее время РФ сталкивается с беспрецедентным экономическим и информационным давлением. По мнению спикера Совфеда, единственным правильным ответом на недружественные действия будет сплочение россиян и направление общих усилий на развитие страны.

"Необходимые ресурсы и возможность у нас для этого точно есть", — подчеркнула Матвиенко.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что русофобия становится мейнстримом на Западе.

"То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как реальность, в которой мы функционируем", — сказал глава правительства.