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Автор Владимир Васютченко

Матвиенко: русофобия становится идеологическим мейнстримом во многих странах

Мир

Антироссийские настроения становятся преобладающими во многих государствах мира, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Матвиенко: русофобия становится идеологическим мейнстримом во многих странах

"Во многих странах, к огромному сожалению, русофобия становится уже таким идеологическим мейнстримом", — цитирует спикера верхней палаты парламента ТАСС.

Матвиенко заявила также, что в настоящее время РФ сталкивается с беспрецедентным экономическим и информационным давлением. По мнению спикера Совфеда, единственным правильным ответом на недружественные действия будет сплочение россиян и направление общих усилий на развитие страны.

"Необходимые ресурсы и возможность у нас для этого точно есть", — подчеркнула Матвиенко.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что русофобия становится мейнстримом на Западе.

"То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как реальность, в которой мы функционируем", — сказал глава правительства.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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