Антироссийские настроения становятся преобладающими во многих государствах мира, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Во многих странах, к огромному сожалению, русофобия становится уже таким идеологическим мейнстримом", — цитирует спикера верхней палаты парламента ТАСС.
Матвиенко заявила также, что в настоящее время РФ сталкивается с беспрецедентным экономическим и информационным давлением. По мнению спикера Совфеда, единственным правильным ответом на недружественные действия будет сплочение россиян и направление общих усилий на развитие страны.
"Необходимые ресурсы и возможность у нас для этого точно есть", — подчеркнула Матвиенко.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что русофобия становится мейнстримом на Западе.
"То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как реальность, в которой мы функционируем", — сказал глава правительства.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил ролик, на котором пленные украинские военные осуждают своё руководство.