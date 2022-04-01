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Автор Степан Худяков

В доме противницы абортов из США нашли пять эмбрионов

Мир

Американская полиция провела обыски в доме активистки Лорен Хэнди, противницы абортов. Как сообщает The New York Post, во время осмотра помещений правоохранители обнаружили пять человеческих эмбрионов. О том, как они попали в дом активистки, информации пока нет.

В доме противницы абортов из США нашли пять эмбрионов

Полиция прибыла к дому Хэнди из-за сообщений о нахождении там "биологически опасных материалов". При этом сама Хэнди заявила, что ожидала рейда и что боится, что людей испугает находка в её доме. Других комментариев она пока не дала.

Лорен Хэнди является директором по активизму в организации "Прогрессивное восстание против абортов". Ранее она уже становилась фигуранткой уголовного дела. Вместе с девятью другими членами своей организации она ворвалась в абортную клинику, заблокировала входы туда и мешала врачам выполнять операции. В связи с этим ей были предъявлены обвинения в нарушении прав пациенток на получение медицинской помощи.

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Автор: Степан Худяков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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