Сенатор Климов: ситуация на Украине несёт террористическую угрозу для Европы

Из-за событий на Украине в континентальной Европе нарастает террористическая угроза невиданных масштабов. Об этом заявил руководитель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

По его словам, вместе с беженцам из Украины в ЕС направились порядка 4-5 тысяч вооружённых лиц, которые склонны к совершению тяжких преступлений.

Также он отметил в своём Telegram-канале, что не менее 5-7% оружия, поставляемого Киеву странами НАТО, после перепродажи оказывается в руках террористических организаций Ближнего Востока и Северной Африки, радикальных группировок, у которых есть свои ячейки в Евросоюзе.

"Количество беженцев в Европу с юга и юго-востока может возрасти к концу 2022 года до 7 миллионов человек, что приведёт к росту численности европейских террористических элементов в 3-5 раз в ближайшие 6-7 месяцев", — написал Климов.

Он считает, что власти европейских стран не смогут эффективно защитить своих граждан. Политик посоветовал россиянам, планирующим поездки в Европу в этом году, проявлять особую осторожность.