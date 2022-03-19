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Автор Валентина Севрюгина

Жена обвиняемого в подготовке теракта на 9 мая обратилась к Кадырову за помощью

Россия

В мае прошлого года стало известно о задержании в Ставропольском крае Апти Висаева. По данным правоохранительных органов, именно он должен был совершить террористический акт в день празднования Дня Победы. Однако его жена Аиша Мутаева пытается доказать, что её супруг не имеет никакого отношения к этому делу. 

Жена обвиняемого в подготовке теракта на 9 мая обратилась к Кадырову за помощью

Так, в беседе с журналистом информационного портала Lifedd она рассказала о том, что, находясь в Управлении ФСБ по Красноярскому краю, её муж смог вынуть конверт с данными личности засекреченного свидетеля и ознакомиться с ними. Кроме того, по словам Мутаевой, он даже смог переписать паспортные данные этого человека.

Оказалось, что речь идёт о блогере и поэте, который переехал в Норильск. Он не имеет никакого отношения к исламу и не знаком с Апти Висаевым. При этом в своих показаниях блогер рассказал, что с Висаевым он познакомился во время своей работы в службе такси. После Висаев начал писать ему в Telegram с неизвестного номера, утверждать, что за ним следят, критиковать власть, а позже вообще призвал собеседника к джихаду в качестве террориста-смертника. 

По прошествии времени именно эту переписку блогер предоставил следователям. При этом обвиняемый отрицает, что данный Telegram-канал принадлежит ему. 

Сейчас его жена Аиша просит главу Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханов помочь ей добиться справедливости. На данный момент её мужу грозит пожизненное наказание.

Ранее появилась информация, что американские спецслужбы могут перебросить террористов ИГ* и других радикальных группировок из Сирии на Украину во время проведения российской спецоперации по демилитаризации страны. Об этом заявил замглавы сирийского МИД Башар Джаафари.

* Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.

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Автор: Валентина Севрюгина
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