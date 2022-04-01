Политолог Войко: Лондон хочет продлить конфликт на Украине ради поставок оружия

Власти Великобритании заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, так как хотят и дальше поставлять своё оружие Киеву. Об этом заявила политолог Евгения Войко.

По её словам, для Лондона важно, чтобы соглашение с Украиной было заключено на максимально невыгодных для РФ условиях.

"Лондон не скрывает своей заинтересованности в том, чтобы этот конфликт продолжался в контексте поставок на Украину своего вооружения", — сказала Войко в интервью РИА Новости.

Эксперт добавила, что Британия также намерена и дальше реализовывать схемы финансовой поддержки украинской элиты и следовать политике "жёсткой антироссийской истерии". При этом политолог подчеркнула: у союзников Великобритании нет единой позиции по вопросам урегулирования конфликта вокруг Украины.

Ранее в правительстве Британии выразили опасение по поводу того, что США, Франция и Германия могут подтолкнуть Украину к быстрому заключению мирного соглашения с РФ со значительными уступками.