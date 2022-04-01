Дипломат Кобринец: в НАТО хотят воевать с РФ "до последнего украинца"

Североатлантический альянс опасается вступления в прямой конфликт с РФ, однако намерен воевать "до последнего украинца". Об этом сообщил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.

Дипломат отметил в беседе с РИА Новости, что в НАТО ещё не потеряли чувство самосохранения, поэтому боятся прямого столкновения с российской армией.

"Но они намерены воевать "до последнего украинца". Политика бесчеловечная и предельно циничная", — сказал представитель Министерства иностранных дел РФ.

Ранее отставной высокопоставленный дипломат из США Час Фриман заявлял, что Вашингтон сейчас ведёт на территории Украины "необъявленную войну" в Москвой, чтобы сохранить свою гегемонию на международной арене. По его словам, Штаты намерены бороться с Россией "до последнего украинца".

Кроме того, специалист подчёркивал: кризис вокруг Украины выгоден для военно-промышленного комплекса США.