Times: Британия просит Украину не сдаваться раньше времени

Правительство Великобритании опасается, что западные союзники — США, Франция и Германия — подтолкнут Украину к "урегулированию” и значительным уступкам в мирных переговорах с Россией, сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника.

Неназванный источник заявил изданию, что есть опасения, что союзники "слишком стремятся обеспечить скорейшее мирное соглашение", добавив, что заключать его (мир) можно только тогда, когда Украина будет находиться в максимально сильной позиции.

"В телефонном разговоре на выходных Борис Джонсон предупредил президента Зеленского, что президент Путин -"лжец и хулиган", который будет использовать переговоры, чтобы "измотать вас и заставить пойти на уступки”. Зеленский со своей стороны выразил обеспокоенность по поводу прогресса в переговорах и того, использовала ли Москва их для перестановки и укрепления своих сил", — пишет The Times.

Отмечается, что британский премьер выступает за усиление санкционного давления на РФ до тех пор, пока "российские войска не покинут Украину, включая Крым".