Кедми о турецком раунде переговоров РФ с Украиной: "Соглашения не стоят бумаги"

Израильский политолог Яков Кедми прокомментировал очередной раунд переговоров России с Украиной, прошедший во вторник, 29 марта, в Турции.

В эфире канала "Соловьёв LIVE" эксперт заявил, что в то время, когда "идёт военная операция", любое заключённое дипсоглашение "не стоит бумаги, на которой оно написано". И напомнил:

"Ни одно соглашение, подписанное с Россией, не соблюдалось, кроме одного — СНВ-3".

По словам Кедми, подписывать какие-либо соглашения с украинскими переговорщиками "не имеет смысла" по причине того, что за них потом "люди заплатят кровью".

Впрочем, экс-руководитель секретной службы "Натив" (Израиль) не верит не только в возможность "договориться" с Украиной, но и в любые диалоги с Европой в принципе:

"Европа породила нацизм, и вы думаете, что она будет с ним бороться?" — задаётся вопросом Кедми, который уверен, что "нацизм, основанный на антисемитизме, нужен Европе как база для русофобии".